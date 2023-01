Ergebnisse der Fussball-WM in Katar: Nachrichten und das beste Spiel des Jahrzehnts

Im Finale besiegte Argentinien den französischen Vertreter und wurde Weltmeister. Das Spiel war sehr hart umkämpft. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung stand es 3:3. Im Elfmeterschiessen setzten sich die Argentinier mit 4:2 durch.

In diesem Spiel trafen die Mannschaften aufeinander, die in allen Bereichen des Fussballs gleichwertig waren. Daher haben die Buchmacher ihre Siegchancen als gleich hoch eingestuft. Das Schicksal des Aufeinandertreffens der beiden Nationalmannschaften, von denen eine dreimal Weltmeister werden sollte, sollte durch kleine Nuancen entschieden werden. Am Vorabend des Spiels hatten Experten festgestellt, dass der Sieg der Argentinier logisch und gerecht wäre, allein schon deshalb, weil das Genie von Lionel Messi und seine Bemühungen irgendwann unter anderem mit der wertvollsten Auszeichnung im Fussball belohnt werden müssen.

Im Spiel um den dritten Platz schlug Kroatien Marokko mit 2:1. Die Kroaten belegten beim zweiten Weltcup in Folge einen Platz unter den ersten drei. Sie waren 2018 Silbermedaillengewinner. Die beiden Mannschaften waren bereits zu Beginn des Turniers in Katar aufeinander getroffen, als sie keinen Sieg erringen konnten und einen langweiligen Fussball ohne Tore spielten.

Wie sich das Image der Meisterschaft in Katar im Laufe des Turniers verändert hat

Als der Schlusspfiff ertönte und der schockierende Sieg Saudi-Arabiens gegen Argentinien am dritten Tag des Turniers bestätigt wurde, waren die Organisatoren des Turniers hocherfreut, denn die Fussballöffentlichkeit hatte ein neues Gesprächsthema.

In den 12 Jahren vor dem Turnier wurde über Korruption, Arbeitsbedingungen für Wanderarbeiter, LGBT-Rechte, Alkoholpolitik und die Logik der Ausrichtung des grössten Sportereignisses der Welt in einem kleinen Wüstenstaat gesprochen. Zu Beginn des Turniers wurde über das Tragen von Regenbogenarmbändern, nicht gebaute Unterkünfte für Fans, das Verschwinden digitaler Tickets und ein Verbot des Bierverkaufs in den Stadien gesprochen. Doch was auf den Stadionfeldern geschah, verdrängte schnell alles andere an den Rand der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Ergebnisse der Weltmeisterschaft für Katar und die FIFA

Das Verkehrssystem in Doha, der Hauptstadt von Katar, war in der Lage, den Zustrom von Besuchern zu bewältigen. Mehr als 3,2 Millionen Menschen besuchten die Spiele, die im Hinblick auf die Sicherheit der Fans weitgehend ohne Zwischenfälle verliefen. Das Turnier beschleunigte die Entwicklung der Infrastruktur als Teil eines umfassenderen Plans zur Diversifizierung der auf Öl und Gas basierenden Wirtschaft des Landes. Die 200 Milliarden Dollar, die für das Turnier ausgegeben wurden, haben den Kataris einen Bekanntheitsgrad verschafft, der es wert ist. Gianni Infantino, Präsident der FIFA, bezeichnete das Turnier als das beste aller Zeiten und sagte, es habe dazu beigetragen, die kulturelle Kluft zwischen dem Nahen Osten und dem Rest der Welt zu überbrücken.

Die Fangruppen sind in ihrer Bewertung des Turniers vorsichtiger. Leiter von Football Supporters Europe sagte, dass Katar 2022 in Bezug auf Sicherheit, Transport und Unterkunft «viel besser als erwartet» gelaufen sei. Die hohen Kosten für Unterkunft und Eintrittskarten führten dazu, dass diejenigen, die nicht viel Geld hatten, zwischen den Spielen nichts zu tun hatten.

Aus kommerzieller Sicht hat das Turnier der FIFA und ihren 211 Mitgliedern grossen Nutzen gebracht. Die Einnahmen für den aktuellen Vierjahreszyklus erreichten 7,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 6,4 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum vor der Fussballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Nach dem Turnier müssen die Kataris entscheiden, was mit den eigens für die Meisterschaft gebauten Stadien geschehen soll. Es gibt acht solcher Stadien, von denen eines seit langem abgerissen und an einen noch zu benennenden neuen Eigentümer verkauft werden soll.

Julian Alvarez schöne Geschichten

Schöne PR-Geschichten rund um die Meisterschaft in Katar Während des Turniers verbreiteten die traditionellen Medien und die sozialen Netzwerke viele fussballbezogene Geschichten, die zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Meisterschaft in Katar lenken sollten. Um eines von ihnen als Beispiel zu nehmen.

Im Jahr 2011 war die argentinische Nationalmannschaft hundert Kilometer von Alvarez Wohnort entfernt, und sein Vater brachte den Jungen zum Nachteil seiner Arbeit in das Hotel, in dem die Spieler übernachteten. Sie hatten das Glück, Messi zu treffen, der auf dem Weg zum Mittagessen durch die Haupthalle ging. So entstand das wichtigste Foto in Alvarez Leben. Damals wusste er noch nicht, dass er 11 Jahre später im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2022 ein Tor schiessen würde, mit Messi als Torwart.

psc 19 Januar, 2023 15:23