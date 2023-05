Auch Bellinzona erhält die Lizenz - in zweiter Instanz

Die AC Bellinzona hat als einziger Klub aus den beiden höchsten Spielklassen in erster Instanz zunächst keine Spiellizenz für die kommende Saison erhalten. Dies ist in zweiter Instanz nun geschehen.

Die Tessiner können somit auch in der kommenden Saison in der Challenge League spielen. Zunächst gab es wegen der unklaren Rolle von Pablo Bentancur einige Fragezeichen. Diese wurden aber offenbar ausgeräumt.

Auch die bisherigen Promotion-Klubs FC Baden und FC Stade Nyonnais erhalten die Lizenz für eine etwaige Teilnahme an der Challenge League in zweiter Instanz. Sie können somit in die Challenge League aufsteigen. Der SC Brühl SG konnte die Auflagen hingegen nicht erfüllen.

psc 26 Mai, 2023 11:58