Perfekt: Ex-Lausanne-Goalie Mory Diaw kommt in der Ligue 1 unter

Nach dem Abgang bei Lausanne-Sport hat Mory Diaw einen neuen Klub gefunden: Der 28-jährige Goalie heuert in seiner französischen Heimat bei Clermont Foot an.

Nach insgesamt etwas mehr als drei Jahren in der Schweiz, zunächst bei United Zürich und seit Sommer 2019 in Lausanne, kehrt Diaw somit wieder in seine Heimat zurück, wo er einst bei PSG ausgebildet wurde. Bei Clermont Foot unterschreibt er einen Zweijahresvertrag bis 2024 mit Option auf ein drittes Jahr. In der kommenden Saison will der Keeper Stammgoalie in der Ligue 1 sein.

psc 14 Juni, 2022 19:37