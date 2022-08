Der FC Luzern krallt sich Ligue 1-Stürmer Sofyan Chader

Der FC Luzern verstärkt seine Offensive mit dem 22-jährigen Angreifer Sofyan Chader.

Der französisch-algerische Doppelbürger unterschreibt bei den Innerschweizern einen Dreijahresvertrag bis 2025 und wird bereits am Donnerstag mit dem Team von Trainer Mario Frick trainieren. Die Schweiz kennt er durch sein leihweises Engagement bei Stade Lausanne-Ouchy in der vergangenen Saison bereits. In 25 Ligaspielen sind dem Flügelstürmer da sieben Treffer gelungen.

Herzlich willkommen beim FCL, Sofyan!🔵⚪️

psc 11 August, 2022 09:11