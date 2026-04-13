Luzern-Trainer Mario Frick steht in Verbindung mit Klub in 2. Bundesliga

Der FC Luzern und Mario Frick haben sich entschieden, die Zusammenarbeit im Sommer nach viereinhalb Jahren zu beenden. Wo es für den Liechtensteiner danach weitergeht, ist unklar. Der Weg des 51-Jährigen könnte nach Deutschland führen.

Beim Karlsruher SC wurde am vergangenen Mittwoch bestätigt, dass im Hinblick auf die kommende Saison ein neuer Trainer übernehmen wird: Christian Eichner verlässt den Verein nach insgesamt sechs Jahren. Laut «nau.ch» passt Frick ins Anforderungsprofil der Badener.

Der KSC setzt ebenfalls auf viele junge Spieler und sucht einen Coach, der Spieler entwickeln kann. Dies ist Frick in Luzern vornehmlich gelungen. Mehrere Spieler wurden zuletzt gewinnbringend verkauft, darunter Ardon Jashari, Aleksandar Stankovic und Sascha Britschgi.

Noch steht die Trainersuche in Karlsruhe am Anfang und es gibt weitere Kandidaten. Frick will sich auch noch auf seine Aufgaben in der Innerschweiz konzentrieren. Einen Anruf des Zweitligisten könnte er aber schon bald erhalten.