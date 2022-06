Als Ceesay-Ersatz: FCZ könnte Ex-Servette-Stürmer Grejohn Kyei holen

Der FC Zürich muss in diesem Sommer den Abgang von Torjäger Assen Ceesay kompensieren. Den Gambier zieht es in die Serie A. Ersatz könnte aus Frankreich kommen. Grejohn Kyei ist ein Kandidat.

Nach Angaben von “Nau.ch” beschäftigen sich die Zürcher mit dem 26-jährigen Franzosen, der in der abgelaufenen Spielzeit bis Ende Januar für Servette aktiv war und dann in die Ligue 1 zu Clermont Foot wechselte. Dort konnte er in 14 Spielen in der Rückrunde keine Treffer erzielen. Die Super League kennt Kyei aber bestens, für die Genfer war er mehr als zwei Jahre aktiv. In der Rückrunde der letzten Saison gelangen ihm in 16 Spielen sechs Tore. Vielleicht kehrt er im Sommer nun bereits in die Schweiz zurück.

psc 14 Juni, 2022 16:03