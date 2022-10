Ribéry: «Benötige eine OP, um ein normales Leben zu führen»

Franck Ribéry muss im Alter von 39 Jahren seine Karriere beenden. Der Franzose sieht sich zu diesem Schritt gezwungen.

Für Franck Ribéry ist Schluss mit dem Fussballspielen. Im Interview mit der italienischen Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» schildert der Offensivspieler nun seine Beweggründe. «Vor weniger als einem Monat war ich in München und suchte um ärztlichen Rat. Ich dachte, man könne vielleicht eine Lösung finden. Die Wahrheit ist: Ich werde eine OP benötigen, allein um in der Lage zu sein, ein normales Leben führen zu können», verrät der ehemalige französische Nationalspieler.

In der aktuellen Saison stand Ribéry lediglich 36 Minuten für den italienischen Erstligisten US Salernitana auf den Rasen. Seitdem setzt ihn die Knieverletzung ausser Gefecht. «Vor drei Monaten fühlte ich mich noch grossartig, dann bekam ich im Juli die ersten Schmerzen im Knie. Beim ersten Ligaspiel gegen die Roma habe ich trotz der Schmerzen gespielt», sagt er und betont: «Ich bin kein zerbrechlicher Mensch, aber drei Tage lang konnte ich mich danach nicht mehr bewegen. Die Ärzte sagten, es sei sehr ernst. Ich konnte nicht glauben, dass ich gezwungen wurde, aufzuhören. Ich wollte selbst entscheiden, wann ich aufhöre, zu spielen.» Nun muss Europas Fussballer des Jahres 2013 seine Schuhe notgedrungen an den Nagel hängen.

adk 23 Oktober, 2022 10:56