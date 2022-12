Ex-FCZler Simon Sohm im Fokus eines Serie A-Klubs

Mittelfeldspieler Simon Sohm schloss sich im Oktober 2020 Parma Calcio an und kommt dort zurzeit in der Serie B zum Einsatz. Nun blickt ein Klub aus der italienischen Topliga auf den Schweizer U21-Internationalen.

Laut der sizilianischen Zeitung «Il Mattino Di Sicilia» zeigt Salernitana, das in der Serie A zurzeit auf dem 12. Tabellenplatz klassiert ist, Interesse am jungen Spielmacher. Sohm steht in Parma noch bis 2025 unter Vertrag. Am Montag brillierte er beim 2:2 gegen Venedig, wo er an beiden Treffern beteiligt war. Ansonsten läuft es in dieser Saison allerdings nicht ganz wunschgemäss, auch was die Einsatzzeiten angeht. Das grosse Potential des Mittelfeldprofis blieb Salernitana aber nicht verborgen.

psc 27 Dezember, 2022 12:06