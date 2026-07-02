Santi Cazorla verkündet sein Karriereende

Der spanische Mittelfeldspieler Santi Cazorla zieht mit 41 Jahren einen Schlussstrich unter seine Karriere.

Der 41-Jährige gibt am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt, dass er nach 22 Jahren im Profifussball aufhört. Cazorla war zuletzt wieder für seinen Jugendverein Real Oviedo tätig, mit dem er in der vergangenen Saison jedoch in die zweite Liga abstieg.

Cazorla stand während seiner langen Karriere unter anderem für Villarreal, Recreativo Huelva, den FC Málaga, Arsenal und Al-Sadd zum Einsatz. Seine grössten Erfolge feierte er mit der spanischen Nationalmannschaft, mit der er 2008 und 2012 Europameister wurde. Auf Vereinsebene gewann Cazorla mit den Gunners zweimal den FA Cup und ebenso oft den Community Shield.