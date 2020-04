Der Verband Nordirlands muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben. Infolge der Coronakrise gibt der bisherige Übungsleiter Michael O’Neill sein Amt per sofort auf. “Ich finde es nur fair, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich ist, Platz zu machen”, sagt er.

Mit Nordirland stehen nach der Pandemie die beiden K.o.-Spiele gegen Bosnien an. Bei erfolgreichem Ausgang hätte sich die Green & White Army zum zweiten Mal in Folge für eine Europameisterschaft qualifiziert. O’Neill will sich nun voll auf seine Aufgabe beim englischen Zweitligisten Stoke City konzentrieren.

Der ehemalige Klub von Nati-Star Xherdan Shaqiri kämpft in der aktuell ausgesetzten Championship gegen den Abstieg. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt gerade mal drei Punkte.

💬 'It has been an honour and an enormous privilege to manage my country and I will treasure my time as manager of Northern Ireland forever' ⤵️ #GAWA #ThankYouMichael

— Irish FA (@OfficialIrishFA) April 22, 2020