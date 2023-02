ManUtd verleiht noch einen Verteidiger in die Championship

Der 25-Jährige wird bis Saisonende an den früheren Verein von Xherdan Shaqiri verliehen. Stoke liegt in der Tabelle der zweitklassigen Championship derzeit nur den 18. Tabellenplatz. Axel Tuanzebe, der bereits die Nachwuchsabteilung bei den Red Devils durchlief, aber bei den Profis den Durchbruch nie schaffte, soll die Defensive stabilisieren.

Stoke City are pleased to announce the signing of Axel Tuanzebe on loan until the end of the season 🤝

— Stoke City FC (@stokecity) February 1, 2023