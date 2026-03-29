SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ausstiegsklausel sorgt für Interesse

Manchester United kämpft um Kapitän Fernandes

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 13:52
Manchester United kämpft um Kapitän Fernandes

Manchester United setzt alles daran, Kapitän Bruno Fernandes über den Sommer hinaus zu halten. Wie „Goal.com“ berichtet, drängen die Verantwortlichen intern auf einen Verbleib des portugiesischen Spielmachers, der eine zentrale Rolle im Team einnimmt.

Für zusätzliche Brisanz sorgt eine bislang wenig bekannte Ausstiegsklausel im Vertrag des 29-Jährigen. Diese soll es ausländischen Klubs ermöglichen, Fernandes für rund 57 Millionen Pfund zu verpflichten. Entsprechend haben sich bereits Interessenten positioniert – unter anderem Paris Saint-Germain sowie mehrere Vereine aus der Saudi Pro League.

Gleichzeitig kursieren unterschiedliche Preisvorstellungen seitens Manchester United. Berichten zufolge schwanken diese zwischen etwa 70 Millionen Euro und bis zu 87 Millionen Pfund. Klar ist: Sollte ein Klub ernst machen, könnte sich im Sommer ein intensiver Transferpoker um den Mittelfeldstar entwickeln.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Vertragszwist

Deshalb hat sich PSG wirklich von Donnarumma getrennt
Wird richtig teuer

Real Madrid: Dieser Topspieler ist Transferziel Nummer 1 im Sommer
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Schwindelerregende Summe

300 Mio. Euro! Weltrekord-Angebot für Kylian Mbappé
Mehr entdecken
Ausstiegsklausel sorgt für Interesse

Manchester United kämpft um Kapitän Fernandes

29.03.2026 - 13:52
Wunschkandidat

Atlético findet den Griezmann-Nachfolger bei PSG

27.03.2026 - 16:46
Rückkehr zu Real

Achraf Hakimi kennt nur ein Karriereziel

25.03.2026 - 14:54
Keine Pläne

Real-Gerüchte um Enzo Fernandez: Jetzt reagiert der Chelsea-Coach

20.03.2026 - 11:12
Nächste Saison weg?

Bei Chelsea gibt es bereits Zweifel an Trainer Liam Rosenior

18.03.2026 - 15:38
PSG-Gespräche stocken

Berater von Ousmane Dembélé trifft sich mit Spitzenklub

14.03.2026 - 12:24
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick

13.03.2026 - 15:25
UEFA ermittelt

Chelsea-Profi Neto drohen wegen Balljungen-Schubser Konsequenzen

12.03.2026 - 15:44
PSG kann entscheiden

Zukunft von Renato Sanches bei Panathinaikos noch offen

8.03.2026 - 11:49
Monaco-Captain nahm Rache

Denis Zakaria nach PSG-Sieg: «Hatten eine Rechnung zu begleichen»

7.03.2026 - 09:29