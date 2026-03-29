Manchester United kämpft um Kapitän Fernandes

Manchester United setzt alles daran, Kapitän Bruno Fernandes über den Sommer hinaus zu halten. Wie „Goal.com“ berichtet, drängen die Verantwortlichen intern auf einen Verbleib des portugiesischen Spielmachers, der eine zentrale Rolle im Team einnimmt.

Für zusätzliche Brisanz sorgt eine bislang wenig bekannte Ausstiegsklausel im Vertrag des 29-Jährigen. Diese soll es ausländischen Klubs ermöglichen, Fernandes für rund 57 Millionen Pfund zu verpflichten. Entsprechend haben sich bereits Interessenten positioniert – unter anderem Paris Saint-Germain sowie mehrere Vereine aus der Saudi Pro League.

Gleichzeitig kursieren unterschiedliche Preisvorstellungen seitens Manchester United. Berichten zufolge schwanken diese zwischen etwa 70 Millionen Euro und bis zu 87 Millionen Pfund. Klar ist: Sollte ein Klub ernst machen, könnte sich im Sommer ein intensiver Transferpoker um den Mittelfeldstar entwickeln.