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Bleibt im Amt

GC-Sportchef Alain Sutter hat über Schicksal von Trainer Messner entschieden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 April, 2026 18:47
GC-Sportchef Alain Sutter hat über Schicksal von Trainer Messner entschieden

Die Grasshoppers haben gegen den FC Sion die insgesamt fünfte Niederlage in Folge kassiert. Sportchef Alain Sutter hat direkt nach dem Spiel mitgeteilt, ob und wie es mit Trainer Gernot Messner weitergeht.

Der 45-jährige Österreicher weist eine desolate Bilanz auf: Die beiden Spiele unter seiner Leitung gingen 0:5 (gegen Servette) und nun 0:4 gegen Sion verloren. Dennoch darf Messner im Amt bleiben, wie Sutter nach der Partie gegenüber «Blick» bekanntgibt.

Auf die Frage, ob der Trainer im Amt bleibt, sagt der Sportchef: Selbstverständlich» und ergänzt: «Ich bin täglich dabei, ich sehe, wie gearbeitet wird. Ich sehe, was gemacht wird. Ich kann es einschätzen. Und ich sehe, was zuvor gemacht wurde.» Es gehe nun nicht mehr darum, dass jemand anderes vor der Mannschaft stehe. «Es liegt an den Jungs, nicht mehr am Trainer», führt der GC-Verantwortlich aus. Insbesondere spricht Sutter die fehlende defensive Verantwortung an, die in den letzten Partien zum Vorschein kam.

Am kommenden Samstag steht ein kapitales Auswärtsspiel bei Tabellenschlusslicht Winterthur an. Eine weitere Niederlage würde bedeuten, dass der Vorsprung von GC auf Winti in der Tabelle auf zwei Punkte schmelzen würde.

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