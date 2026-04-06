Hoffenheim steht bei Ozan Kabak vor dem Durchbruch

Die TSG Hoffenheim droht Abwehrspieler Ozan Kabak im Sommer ablösefrei zu verlieren. Dazu wird es aber aller Voraussicht nach nicht kommen.

Die Kraichgauer stehen mit dem 26-jährigen Türken vielmehr vor dem Durchbruch für eine Vertragsverlängerung. Demnach sieht auch Kabak seine Zukunft bei der TSG, wo er seit beinahe vier Jahren spielt. In dieser Saison hat Kabak bereits vier Ligatore erzielt, nachdem er sich zunächst noch von einem Kreuzbandriss erholen musste. Längst ist er in der Abwehrzentrale wieder fix gesetzt.

Zuletzt stand er auch in der türkischen Nationalmannschaft beim entscheidenden 1:0-Sieg gegen den Kosovo in den WM-Playoffs während 90 Minuten auf dem Platz. Die aktuelle Topform soll er möglichst beibehalten und Hoffenheim noch lange zur Verfügung stehen.

Das neue Arbeitspapier soll laut «Sky» bis 2030 laufen. Möglicherweise wird es über eine Ausstiegsklausel verfügen. Die Gespräche sollen bereits auf der Zielgeraden sein, wobei noch keine finale Einigung erzielt wurde.