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Soll bleiben

Barça hat über die Zukunft von João Cancelo bereits entschieden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 April, 2026 16:32
Barça hat über die Zukunft von João Cancelo bereits entschieden

Der FC Barcelona plant über diese Saison hinaus mit Aussenverteidiger João Cancelo.

Der 31-Jährige ist im Winter auf Leihbasis von Al-Hilal zu den Katalanen zurückgekehrt, wo er auf Leihbasis bereits in der Saison 2023/24 spielte. Cancelo hat sich bei Barça rasch wieder etabliert. Trainer Hansi Flick setzt auf der linken Abwehrseite zurzeit voll auf den Nationalspieler.

Gemäss Transferexperte Fabrizio Romano will der La Liga-Klub den Routinier längerfristig halten und ihn im Sommer fix von Al-Hilal übernehmen. Die Gespräche dafür wurden bereits aufgenommen. Berater Jorge Mendes ist involviert.

Cancelo selber möchte unbedingt in Barcelona bleiben. Er ist ein Fan des Vereins und dort zurzeit auch sehr glücklich. In Saudi-Arabien spielte er zuvor während anderthalb Jahren und hat einen fürstlichen Lohn bezogen. In Barcelona würde er künftig wohl etwas weniger Geld verdienen, wozu er aber bereit ist. Die Ablösemodalitäten müssen ebenfalls geregelt werden.

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