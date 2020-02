Fix: Imbula zurück auf die Insel

Nach etwas mehr als einem halben Jahr bricht Giannelli Imbula seine Zelte beim italienischen Aufsteiger US Lecce schon wieder ab.

Giannelli Imbula und US Lecce gehen per sofort getrennte Wege. Die mit Stoke City im Sommer vergangenen Jahres vereinbarte Ausleihe wird offiziell beendet. Der Nationalspieler der Demokratische Republik Kongo kehrt vorerst zu seinem Stammklub zurück.

Imbula schlüpfte am Sommer-Deadline-Day noch nach Lecce durch, kam dort im Zuge von einigen Verletzungen aber lediglich auf vier Einsätze. Lokomotiv Moskau soll sich um den 27-Jährigen bemüht haben – in Russland schloss das Transferfenster allerdings am Freitag.

aoe 22 Februar, 2020 13:22