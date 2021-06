Schick-Traumtor an der EM: Die Daten zum Wahnsinns-Treffer

Patrik Schick gelingt an der EM ein absolutes Traumtor. Beim 2:0-Sieg Tschechiens gegen Schottland trifft er aus riesiger Distanz.

Der 25-jährige Leverkusener Stürmer trifft in der 52. Minute zum 2:0, nachdem er sein Team zehn Minuten zuvor bereits in Führung bringt. Schick gelingt ein echtes Kunststück: Er trifft aus 49,7 Metern. Der Ball ist mehr als drei Sekunden in der Luft. Natürlich sieht der schottische Keeper David Marshall schlecht aus. Doch der Schuss ist aus dieser Distanz schlicht perfekt. Dass der Keeper bei eigenem Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte weit vor seinem Kasten steht, ist üblich. Schick versieht dem Schuss genau die richtige Flugbahn und Härte.

Der Mega-Treffer im Video:

psc 14 Juni, 2021 16:42