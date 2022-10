Sorgen um Gareth Bale – WM-Teilnahme in Gefahr?

Wales zittert um seinen Superstar Gareth Bale. Der 33-jährige Stürmer fällt in den MLS-Playoffs wegen einer Verletzung aus.

Der Linksfuss musste den 3:2-Sieg seines Klubs Los Angeles FC in den Playoffs gegen Stadtrivale Galaxy von der Tribüne aus mitansehen. Seit der Länderspielpause im September hat er wegen einer Beinverletzung gerade mal 15 Minuten auf dem Platz gestanden. Klar scheint schon jetzt, dass seine Fitness zur WM, die in einem Montag beginnt, nicht die beste sein dürfte. Bale hatte auch in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Daran hat sich auch nach seinem Wechsel nach Nordamerika im Sommer nichts geändert.

psc 21 Oktober, 2022 09:24