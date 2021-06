Bestätigt: Mehr als 60’000 Zuschauer im Wembley für Finalspiele

Die UEFA bestätigt am Dienstag, dass das Wembley für die beiden EM-Halbfinals und das Endspiel zu 75 Prozent ausgelastet wird.

Damit sind noch einmal deutlich mehr Zuschauer gelassen als in den Vorrundenspielen und auch in den beiden Achtelfinals. Die UEFA hat sich mit dem britischen Premierminister Boris Johnson und der britischen Regierung ausgetauscht und diese Lösung gefunden. Präsident Aleksander Ceferin bedankt sich für das Entgegenkommen der Briten.

Damit könnten am 6. und 7. Juli für die Halbfinals und am 11. Juli beim Final mehr als 60’000 Zuschauer ins Wembley strömen. Die Partien sind Teil eines Forschungsprojekts, das sich mit Events befasst, wo trotz Corona-Pandemie wieder mehr Zuschauer in die Stadien dürfen.

Confirmed – Wembley at 75% capacity for Euro 2020 semi-finals and final https://t.co/fn1rhSNx2B pic.twitter.com/aEpb1NHIAV — Martyn Ziegler (@martynziegler) June 22, 2021

psc 22 Juni, 2021 15:24