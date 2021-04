Daniel Koch versichert EM mit Fans in den Stadien

Der frühere BAG-Leiter für übertragbare Krankheiten, Daniel Koch, der im Hinblick auf die EM als Corona-Berater für die UEFA arbeitet, versichert, dass jedes Spiel vor Zuschauern stattfinden wird.

Koch wiederholt, was UEFA-Präsident Aleksandr Ceferin bereits angekündigt hatte. “Es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit in allen Ländern mit Zuschauern, wenn auch wahrscheinlich begrenzt, stattfinden können”, so der 65-Jährige im Interview mit der “Sportschau”. Koch führt aus: “Es geht nicht darum, dass man etwas ganz Wildes veranstaltet, sondern dass man das Risiko einschätzen kann und dass das verantwortbar ist. Am Schluss tragen aber die Länder, die das zulassen, die Schlussverantwortung.”

Die EM findet vom 11. Juni bis 11. Juli statt. Einige der zwölf Gastgeber haben bereits zugesichert, dass Fans zugelassen sind. Nicht so München, das seine Spiele unter Umständen sogar noch verlieren könnte. Koch hofft, dass dieses Szenario nicht eintrifft: “Ich hoffe, dass München einen Weg findet, damit das Ganze mit Zuschauern stattfinden kann. Wie gross dann die Auslastung im Stadion sein wird, das wird diskutiert.”

Der Arzt arbeitet seit dem 28. Januar als medizinischer Planer für die UEFA. In der Anfangsphase der Corona-Pandemie war er in der Schweiz massgeblich für den Kurs der Regierung mitverantwortlich.

psc 2 April, 2021 17:57