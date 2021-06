“Knabber”-Attacke gegen Pogba: UEFA bestraft Rüdiger nicht

Antonio Rüdiger hatte bei der EURO-Partie zwischen Frankreich und Deutschland (1:0) für umstrittene Bilder gesorgt, indem er seinen Gegenspieler Paul Pogba offensichtlich am Rücken “angeknabbert” hatte. “Er hat, denke ich, an mir geknabbert”, erklärte Pogba selbst nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft in München. “Ich fordere keine Gelben oder Roten Karten wegen solcher Aktionen. Ich habe es dem Schiedsrichter gesagt, und er hat entschieden.”

Der französische Mittelfeldstar “wollte nicht, dass er (Rüdiger; Anm. d. Red.) wegen so einer Situation gesperrt wird”. Und letzteres Szenario wird auch nicht eintreten, denn die UEFA hat nun entschieden, den Defensivspieler der DFB-Elf nicht zu bestrafen. Somit wird Rüdiger Deutschland bei der nächsten EURO-Partie gegen Portugal (Samstag, 18 Uhr) zur Verfügung stehen.

Antonio Rudiger will not be investigated by UEFA after Paul Pogba said the Germany defender "nibbled" him in France's win at Euro 2020.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 16, 2021