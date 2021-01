UEFA hält an EM-Plänen in 12 Ländern fest

Die UEFA will die EM im Sommer weiterhin wie geplant in 12 Ländern durchführen.

Trotz der Corona-Pandemie denkt der europäische Verband derzeit nicht an eine Planänderung, wie an einem Meeting mit den Austragungsorten am Mittwoch besprochen wurde. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sagt im Anschluss dazu: “Die UEFA ist entschlossen, die EM in den ursprünglich festgelegten zwölf Städten abzuhalten.” Der Slowene geht aber davon aus, dass die Lage in Bezug auf das Virus in den Städten sehr unterschiedlich sein wird. Daher sei es wichtig, den Ausrichtern Zeit zu geben, um zu sehen, was im Sommer möglich ist.

Die Frage, ob Fans in den Stadien zugelassen sein werden, bleibt vorderhand offen, wie Ceferin ausführt: “Fans machen den Fussball besonders. Wir müssen uns so viel Raum wie möglich lassen, um ihre Rückkehr möglich zu machen.” Erst im März oder April falle diesbezüglich eine Entscheidung.

psc 27 Januar, 2021 19:28