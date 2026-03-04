SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Resultate gefordert

Der 1. FC Köln stellt Trainer Lukas Kwasniok ein 3 Spiele-Ultimatum

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 März, 2026 10:56
Der 1. FC Köln stellt Trainer Lukas Kwasniok ein 3 Spiele-Ultimatum

Trainer Lukas Kwasniok steht beim 1. FC Köln stark unter Druck. Nun besteht offenbar ein knallhartes Ultimatum.

Nach Angaben der «Sport Bild» muss der 44-Jährige bis zur Länderspielpause Ende März mit seiner Mannschaft Resultate liefern. In den drei Bundesliga-Partien gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag, auswärts in Hamburg (14. März) und wiederum zuhause im Derby gegen Borussia Mönchengladbach (21. März) müssen demnach mindestens vier Punkte resultieren, damit Kwasniok im Amt bleiben kann.

Kritik am Trainer gibt es schon eine ganze Weile – unter anderem auch von den Fans, die sich beispielsweise um seinen Umgang mit Jungstar Said El Mala foutieren und auch die Aussendarstellung kritisieren.

Kwasniok wurde erst im vergangenen Sommer vom SC Paderborn in die Domstadt gelotst. Sein Vertrag läuft bis 2028. In der Tabelle liegt der Effzeh zurzeit auf dem 13. Platz. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt jedoch nur zwei Punkte.

