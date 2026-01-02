Rückschlag für Schweizer Verteidiger Joël Schmied beim 1. FC Köln

Der Schweizer Abwehrspieler Joël Schmied muss beim 1. FC Köln einen neuerlichen Rückschlag hinnehmen.

Der 27-Jährige wird dem Bundesligisten zum Auftakt ins neue Jahr zunächst fehlen, wie der «Express» berichtet. Schmied fehlt demnach sowohl beim Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am 10. Januar wie auch gegen den FC Bayern am darauffolgenden Mittwoch.

Der Innenverteidiger laboriert bereits seit Ende November an einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung, von der er sich nach wie vor nicht erholt hat. Vor Weihnachten hat Schmied einen Rückschlag erlitten, weshalb sich die Genesung nun noch weiter hinzieht. Vor seiner Blessur war er in der Kölner Abwehr gesetzt.