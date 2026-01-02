SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Fehlt weiterhin

Rückschlag für Schweizer Verteidiger Joël Schmied beim 1. FC Köln

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 11:24
Rückschlag für Schweizer Verteidiger Joël Schmied beim 1. FC Köln

Der Schweizer Abwehrspieler Joël Schmied muss beim 1. FC Köln einen neuerlichen Rückschlag hinnehmen.

Der 27-Jährige wird dem Bundesligisten zum Auftakt ins neue Jahr zunächst fehlen, wie der «Express» berichtet. Schmied fehlt demnach sowohl beim Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am 10. Januar wie auch gegen den FC Bayern am darauffolgenden Mittwoch.

Der Innenverteidiger laboriert bereits seit Ende November an einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung, von der er sich nach wie vor nicht erholt hat. Vor Weihnachten hat Schmied einen Rückschlag erlitten, weshalb sich die Genesung nun noch weiter hinzieht. Vor seiner Blessur war er in der Kölner Abwehr gesetzt.

Mehr Dazu
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
"Grösster Einfluss"

TV-Experte Jamie Carragher adelt Granit Xhaka
HSV-Legionär

Miro Muheim über WM-Teilnahme: «Ein riesiger Traum»
Gespräche laufen

Ein französischer Klub will Eintracht-Verteidiger Aurèle Amenda
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Mehr entdecken
"Wird grossartige Karriere haben"

Milan-Startschwierigkeiten: Ardon Jashari bekommt prominente Unterstützung

3.01.2026 - 16:49
Fehlt weiterhin

Rückschlag für Schweizer Verteidiger Joël Schmied beim 1. FC Köln

2.01.2026 - 11:24
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka

27.12.2025 - 16:56
HSV-Legionär

Miro Muheim über WM-Teilnahme: «Ein riesiger Traum»

27.12.2025 - 16:32
Schweizer in Spanien

Valencia will Eray Cömert loswerden

27.12.2025 - 15:09
"Grösster Einfluss"

TV-Experte Jamie Carragher adelt Granit Xhaka

23.12.2025 - 16:52
Gespräche laufen

Ein französischer Klub will Eintracht-Verteidiger Aurèle Amenda

22.12.2025 - 16:39
In der Startelf?

Nati-Verteidiger Isaac Schmidt erhält bei Werder neue Chance

18.12.2025 - 14:42
Noch ein Schweizer?

Leeds United bereitet Angebot für Nati-Stürmer Ruben Vargas vor

16.12.2025 - 12:50
Schweizer Legionäre

Miro Muheim kommt unter die Räder, Nico Elvedi unglücklich

13.12.2025 - 17:49