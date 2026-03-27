Es gibt Hoffnung für den Schweizer Verteidiger Joël Schmied in Köln

Abwehrspieler Joël Schmied wird in dieser Saison regelrecht geplagt von Verletzungen. Muskuläre Probleme machen ihm seit November des vergangenen Jahres fast durchgängig zu schaffen. Während der Länderspielpause gibt es für ihn nun aber einen Lichtblick.

Der 27-jährige Innenverteidiger kann nämlich wieder mit dem Ball trainieren. Der Rückschlag vor rund einem Monat, wo Probleme mit dem Oberschenkel aufgetreten sind, scheint weggesteckt. Zuletzt traten zwar auch noch Probleme mit der Achillessehne auf, wie der «Geissblog» berichtete. Trotzdem ist das Spielgerät nun wieder Teil von Schmieds Training.

Ob er damit im Hinblick auf das nächste Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Ostersonntag eine Option ist, steht aber noch nicht fest. Dazu bräuchte er in der kommenden Woche wieder reguläre Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Ob er zu diesen kommt oder weiterhin dosiert trainiert, hängt vom weiteren Genesungsverlauf ab.

Bisher lief Schmied in dieser Saison 13-mal in der Bundesliga auf. Eigentlich wäre er in fittem Zustand als Stammspieler gesetzt.