Erste Bundesligasaison

Atlético Madrid beobachtet Leverkusen-Star

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 März, 2026 13:35
Atlético Madrid beobachtet Leverkusen-Star

Atlético Madrid zeigt offenbar Interesse an Ibrahim Maza. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der neben der algerischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, soll mit seiner Kreativität im Zentrum das Profil der Madrilenen besonders ansprechen.

Laut Berichten arbeitet die Klubführung bereits an einer möglichen ersten Offerte, um sich im Wettbewerb mit weiteren Interessenten frühzeitig zu positionieren. Maza steht derzeit bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag, nachdem er im vergangenen Sommer von Hertha BSC gewechselt war. Sein Arbeitspapier läuft bis 2030. Für die nächste Transferperiode wird eine Ablösesumme von rund 35 Millionen Euro gehandelt. Der Marktwert wird von Transfermarkt aktuell auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt.

Auch sportlich macht der Offensivspieler auf sich aufmerksam. In der laufenden Saison der Bundesliga absolvierte er bislang 19 Partien, erzielte zwei Tore und bereitete drei weitere vor. Für die Algeria national team kommt Maza auf 13 Einsätze und zwei Treffer. Dem Vernehmen nach verfolgen mehrere europäische Klubs seine Entwicklung genau.

