Arsenal hat einen Bundesliga-Goalie auf dem Schirm

Arsenal zeigt Interesse am deutsch-kosovarischen Torhüter Diant Ramaj, der zurzeit auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim spielt.

Der 24-Jährige "gehört" eigentlich Borussia Dortmund. Da er dort zurzeit aber nicht an der Nummer 1 Gregor Kobel vorbeikommt, wurde er ausgeliehen. Rein vertraglich ist er bis 2029 an den BVB gebunden. Gemäss "RTL/ntv" und "sport.de" zeigt nun Premier League-Tabellenführer Arsenal Interesse an Ramaj. Scouts der Londoner haben ihn demnach schon mehrfach in Deutschland beobachtet.

Hinter der Zukunft des gebürtigen Stuttgarters stehen einige Fragezeichen: Als Nummer 2 beim BVB will er sich definitiv nicht einspannen lassen. Auch bei Arsenal würde ihm aber vorerst wohl dieselbe Rolle winken. An David Raya (30) wäre derzeit wohl kein Vorbeikommen. Gut möglich, dass sich im Hinblick auf den kommenden Sommer noch weitere Vereine einmischen.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 17:22