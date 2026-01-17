BVB-Hoffnung bei Nico Schlotterbeck wächst

Der BVB ist in der Personalie Nico Schlotterbeck dem Anschein nach immer hoffnungsfroher, die geplante Vertragsverlängerung schon bald abschliessen zu können.

Borussia Dortmund soll erst in dieser Woche ein entscheidendes Gespräch mit Nico Schlotterbeck geführt haben, in dem es darum ging, ob es nun dazu kommen wird, dass er seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängern wird.

Der Austausch mit dem aktuellen deutschen Nationalspieler ist aus Dortmunder Sicht offenbar positiv verlaufen. Der «Bild» zufolge wurde dem Team Schlotterbeck zum wiederholten Mal versichert, dass der 26-Jährige Topverdiener und Gesicht des BVB werden soll.

Die von den Dortmunder Borussen ausgesendeten Signale sollen den Abwehrstar mitnichten kalt lassen. Wichtig aus schwarz-gelber Sicht: Schlotterbeck sieht die sportliche Situation des BVB als verbessert an, was dem aktuellen Arbeitgeber sicherlich in die Hände spielt.

Was zudem die Dortmunder Hoffnungen auf einen baldigen Vertragsabschluss nährt, ist der Umstand, dass Schlotterbeck nach aktuellem Stand keine konkreten Angebote von Topklubs vorliegen.