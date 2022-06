Edin Terzic offenbart seine Pläne beim BVB

Edin Terzic übernimmt bei Borussia Dortmund in der neuen Saison wieder den Trainerposten. Unter dem 39-Jährigen soll sich auch kadertechnisch einiges verändern.

Wie der “kicker” berichtet, wird Terzic verstärkt ein Augenmerk auf den Einbau eigener Talente in die Profi-Mannschaft legen. Der BVB verfügt traditionell über eine starke Nachwuchsabteilung. Terzic hat als ehemaliger ehemaliger Scout, Jugendtrainer und Co-Trainer mitunter selbst Anteil daran. Aus dem Reservoir an jungen Talenten will er schöpfen. So dürfen sich etwa Tom Rothe (17), Jamie Bynoe-Gittens (17) und Lion Semic (18), die allesamt schon für die BVB-Profis debütierten, durchaus Chancen ausrechnen, häufiger nominiert zu werden. Auch das Schweizer Sturmtalent Bradley Fink (19) könnte von der Ernennung Terzics zum Cheftrainer profitieren, genauso wie seine bisherigen A-Junioren-Teamkollegen Julian Rijkhoff (17) und Göktan Gürpüz (19).

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und die übrigen Klubverantwortlichen gehen den Weg voll mit. “Unsere Chance liegt darin, junge Spieler zu Weltklasse-Spielern zu formen”, sagt er dem “Kicker”. “Doch du keine Sollbruchstellen haben. Das müssen alle beim BVB leben.” An Terzic wird es jedenfalls nicht scheitern.

psc 2 Juni, 2022 09:33