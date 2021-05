Mats Hummels hat für BVB-Fans eine sehr positive Botschaft

Mats Hummels ist noch bis 2022 an Borussia Dortmund gebunden. Geht es nach dem 32-Jährigen spielt er darüber hinaus für Schwarzgelb.

In einem Interview mit “Sky” positioniert sich der Innenverteidiger und gibt Auskünfte über seine Zukunftspläne. Diese sehen einen Verbleib bei der Borussia vor, für die er seit Sommer 2019 wieder spielt. Der aktuelle Vertrag “bindet mich auf jeden Fall noch ein bisschen”, sagt Hummels und ergänzt: “mindestens ein Jahr – ich denke, so wie es aussieht, wird es eher noch eins mehr.” Mittels leistungs- und einsatzabhängiger Option könnte der Vertrag wohl automatisch verlängert werden.

Allzu weit in die Zukunft blicken will der routinierte Verteidiger noch nicht: “Es ist völlig unmöglich jetzt vorherzusagen, was in zwei, drei Jahren sein wird. Wenn es mir körperlich gut geht und ich das Gefühl habe, ich kann das Niveau immer noch spielen, dann mache ich gerne weiter.”

Sollte Hummels “irgendwann merken, ich muss mich schon sehr quälen, um mit den ganzen jungen, schnellen Hüpfern mitzuhalten”, dann sei wohl der Zeitpunkt für den Rücktritt gekommen. In dieser Saison hat der Weltmeister von 2014 für den BVB 45 von 48 Pflichtspielen in der Startelf bestritten. Er ist Leader und Führungsspieler der Mannschaft.

psc 11 Mai, 2021 10:03