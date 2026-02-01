SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Frankreich

Nach Chelsea-Rückruf: Anselmino vor erneutem Leihwechsel

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 15:31
Nach Chelsea-Rückruf: Anselmino vor erneutem Leihwechsel

Aaron Anselmino steht offenbar unmittelbar vor dem nächsten Kapitel seiner noch jungen Karriere. Der 20-jährige Innenverteidiger, der erst kürzlich von Chelsea vorzeitig aus seinem Leihverhältnis bei Borussia Dortmund zurückgeholt wurde, soll nun erneut verliehen werden – dieses Mal nach Frankreich.

Wie «L’Équipe» berichtet, haben sich Chelsea, Racing Strasbourg und die Spielerseite grundsätzlich auf einen Wechsel verständigt. Anselmino dürfte demnach ins Elsass gehen, wo er unter anderem auf seinen früheren Boca-Juniors-Mitspieler Valentín Barco treffen würde. Der Transfer steht kurz vor dem Abschluss und soll Teil eines grösseren Konstrukts sein, in dem Mamadou Sarr ebenfalls eine Rolle spielt.

Hinter den Kulissen soll die Situation allerdings nicht ganz geräuschlos verlaufen sein. Laut «Team Talk» ist Anselmino enttäuscht darüber, mitten in der Saison zurückbeordert worden zu sein, nur um direkt wieder verliehen zu werden. Demnach habe er die Entscheidung zähneknirschend akzeptiert. Chelsea wiederum war verärgert darüber, dass Verantwortliche in Dortmund öffentlich über eine feste Verpflichtung des Argentiniers gesprochen hatten, obwohl dem BVB zuvor klar signalisiert worden war, dass ein Verkauf ausgeschlossen sei.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Neue Verteidiger

Der BVB hat bei Niklas Süle eine weitreichende Entscheidung getroffen
Intensive Gespräche

Der FC Basel plant Transfercoup mit BVB-Stürmer Julien Duranville
Mehr entdecken
Nach Frankreich

Nach Chelsea-Rückruf: Anselmino vor erneutem Leihwechsel

1.02.2026 - 15:31
PSG gegen Ligakonkurrent

Champions League-Auslosung: Die Playoff-Duelle stehen

30.01.2026 - 12:33
BVB vs. Bayer

Deutsches Playoff-Duell in der Champions League möglich

29.01.2026 - 10:17
Stattliche Ablöse

Die finanziellen Details zum Oscar Bobb-Transfer von ManCity zu Fulham

28.01.2026 - 17:14
Kann nicht mittun

Inter erleidet vor BVB-Partie einen Barella-Rückschlag

27.01.2026 - 16:49
Doch wieder zum BVB?

Bei Chelsea-Rückkehrer Anselmino könnte irre Wendung anstehen

27.01.2026 - 14:21
ManCity-Talent

Fulham schnappt dem BVB wohl Oscar Bobb weg

26.01.2026 - 17:45
Rückkehr beordert

Die BVB-Bosse sind wegen Anselmino stinksauer auf Chelsea

26.01.2026 - 11:38
Überraschend

Chelsea holt Anselmino vorzeitig zurück

25.01.2026 - 18:38
Grosses Interesse auf Deutschland

Real-Talent Valdepeñas rückt bei Europas Topklubs in den Fokus

25.01.2026 - 10:13