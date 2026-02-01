Nach Chelsea-Rückruf: Anselmino vor erneutem Leihwechsel

Aaron Anselmino steht offenbar unmittelbar vor dem nächsten Kapitel seiner noch jungen Karriere. Der 20-jährige Innenverteidiger, der erst kürzlich von Chelsea vorzeitig aus seinem Leihverhältnis bei Borussia Dortmund zurückgeholt wurde, soll nun erneut verliehen werden – dieses Mal nach Frankreich.

Wie «L’Équipe» berichtet, haben sich Chelsea, Racing Strasbourg und die Spielerseite grundsätzlich auf einen Wechsel verständigt. Anselmino dürfte demnach ins Elsass gehen, wo er unter anderem auf seinen früheren Boca-Juniors-Mitspieler Valentín Barco treffen würde. Der Transfer steht kurz vor dem Abschluss und soll Teil eines grösseren Konstrukts sein, in dem Mamadou Sarr ebenfalls eine Rolle spielt.

Hinter den Kulissen soll die Situation allerdings nicht ganz geräuschlos verlaufen sein. Laut «Team Talk» ist Anselmino enttäuscht darüber, mitten in der Saison zurückbeordert worden zu sein, nur um direkt wieder verliehen zu werden. Demnach habe er die Entscheidung zähneknirschend akzeptiert. Chelsea wiederum war verärgert darüber, dass Verantwortliche in Dortmund öffentlich über eine feste Verpflichtung des Argentiniers gesprochen hatten, obwohl dem BVB zuvor klar signalisiert worden war, dass ein Verkauf ausgeschlossen sei.