Unangefochtene Nummer 1

Niko Kovac stärkt Gregor Kobel nach Patzer den Rücken

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 11:02
Gregor Kobel unterlief kurz vor Spielende im Rückspiel der Champions League-Playoffs bei Atalanta ein folgenschwerer Fehler, der letztlich zum Aus von Borussia Dortmund geführt hat. Nachdem der Schweizer Nati-Keeper bereits harsche Selbstkritik übte, stärkt ihm Trainer Niko Kovac den Rücken.

Der Dortmunder Coach ist seinem Stammtorhüter auf keinen Fall böse. «So ist Fussball. Wir nehmen ihn wieder mit. Er ist unser Spieler und Vizekapitän», hält Kovac an der Pressekonferenz nach der bitteren 1:4-Pleite in Bergamo fest. Kobel sei weiterhin «ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft» und habe «schon viele gute Spiele für uns gebracht.»

Der Goalie hat sich unmittelbar nach Abpfiff bereits bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Trotz des Fehlers bleibt er die unangefochtene Nummer 1 und steht auch beim Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am Samstag zwischen den Pfosten.

