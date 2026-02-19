Perfekt: BVB verkündet ersten Sommer-Neuzugang

Borussia Dortmund bestätigt den Transfer des brasilianischen Abwehrspielers Kauã Prates im Hinblick auf die kommende Saison.

Der noch 17-Jährige stösst aus seiner Heimat von Cruzeiro zum BVB und unterzeichnet einen Vertrag bis 2031. In dieser Woche hat er die medizinischen Untersuchungen absolviert und auch seinen Vertrag unterzeichnet. Am Dienstagabend war er beim Champions League-Spiel gegen Atalanta (2:0) im Stadion anwesend. Als Ablöse für Kauã Prates fliessen bis zu 12 Mio. Euro. 7 Millionen sind fix, weitere 5 Millionen können in Form von Boni hinzukommen. Cruzeiro verfügt ausserdem über eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Dortmund setzte sich im Werben um den Linksverteidiger gegen hochkarätige Konkurrenz durch. BVB-Geschäftsführer Lars Ricken sagt: «Mit Kauã haben wir einen extrem spannenden Spieler für uns gewinnen können. Er ist noch sehr jung und zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seinen Fähigkeiten, seinem Ehrgeiz und seinem Entwicklungspotenzial sehr gut zu Borussia Dortmund passt.»

Prates meint zu seinem Wechsel: «Ich bin sehr stolz, dass ich ab Sommer für diesen großen Klub spielen darf. Meine Vorfreude ist riesig und ich werde ab dem ersten Tag in Schwarzgelb alles geben, um mit dem BVB erfolgreich zu sein.»