SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kauã Prates kommt

Perfekt: BVB verkündet ersten Sommer-Neuzugang

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 15:09
Perfekt: BVB verkündet ersten Sommer-Neuzugang

Borussia Dortmund bestätigt den Transfer des brasilianischen Abwehrspielers Kauã Prates im Hinblick auf die kommende Saison.

Der noch 17-Jährige stösst aus seiner Heimat von Cruzeiro zum BVB und unterzeichnet einen Vertrag bis 2031. In dieser Woche hat er die medizinischen Untersuchungen absolviert und auch seinen Vertrag unterzeichnet. Am Dienstagabend war er beim Champions League-Spiel gegen Atalanta (2:0) im Stadion anwesend. Als Ablöse für Kauã Prates fliessen bis zu 12 Mio. Euro. 7 Millionen sind fix, weitere 5 Millionen können in Form von Boni hinzukommen. Cruzeiro verfügt ausserdem über eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Dortmund setzte sich im Werben um den Linksverteidiger gegen hochkarätige Konkurrenz durch. BVB-Geschäftsführer Lars Ricken sagt: «Mit Kauã haben wir einen extrem spannenden Spieler für uns gewinnen können. Er ist noch sehr jung und zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seinen Fähigkeiten, seinem Ehrgeiz und seinem Entwicklungspotenzial sehr gut zu Borussia Dortmund passt.»

Prates meint zu seinem Wechsel: «Ich bin sehr stolz, dass ich ab Sommer für diesen großen Klub spielen darf. Meine Vorfreude ist riesig und ich werde ab dem ersten Tag in Schwarzgelb alles geben, um mit dem BVB erfolgreich zu sein.»

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Neue Verteidiger

Der BVB hat bei Niklas Süle eine weitreichende Entscheidung getroffen
Intensive Gespräche

Der FC Basel plant Transfercoup mit BVB-Stürmer Julien Duranville
Mehr entdecken
Wechsel denkbar

Der umworbene Julian Ryerson hat ein überraschendes Wunschziel

19.02.2026 - 17:56
Kauã Prates kommt

Perfekt: BVB verkündet ersten Sommer-Neuzugang

19.02.2026 - 15:09
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit

19.02.2026 - 14:03
Kauã Prates ist da

Dortmunds 1. Neuzugang für Sommer 2026 sitzt am Abend im Stadion

17.02.2026 - 13:02
Für Playoff-Partie

Heftiger Rückschlag: Nico Schlotterbeck fällt beim BVB aus

16.02.2026 - 11:27
Ruud Nijstad im Fokus

Bayern & BVB kämpfen mit Premier League-Klubs um Oranje-Talent

16.02.2026 - 11:15
Wo hat es Löcher?

Nico Schlotterbeck spricht mit den BVB-Bossen über die Kaderplanung

16.02.2026 - 10:55
Letzter grosser Vertrag

Guirassy plant nächsten Grossvertrag – Abschied im Sommer möglich

15.02.2026 - 11:58
Auch Arsenal interessiert

Nächster Topklub aus England beobachtet BVB-Star

15.02.2026 - 10:52
Als Schlotterbeck-Ersatz

Borussia Dortmund sondiert den Markt: Pavard erneut im Fokus

15.02.2026 - 09:42