Ein Premier Ligist will BVB-Jungstar Jude Bellingham unbedingt

Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp möchte unbedingt den englischen Jungstar Jude Bellingham von Borussia Dortmund verpflichten.

Der Mittelfeldprofi ist mit erst 18 Jahren bereits gestandener Nationalspieler und lief für die Three Lions bereits in acht Partien auf. Auch beim BVB nimmt er im Mittelfeldzentrum eine wichtige Rolle ein. Laut “Daily Star” möchte Reds-Coach Jürgen Klopp den Youngster an die Anfield Road locken. Bellingham ist allerdings noch bis 2025 an Dortmund gebunden. Von einer Ausstiegsklausel ist bislang noch nichts bekannt. Ein Verkauf dürfte für Dortmund aktuell kein Thema sein. Wenn er dies eines Tages wird, dürfte (Stand jetzt) eine dreistellige Millionensumme ausgerufen werden.

psc 8 September, 2021 09:19