Reus mit Kampfansage: “Haben den Kader, um Meister zu werden”

Borussia Dortmund wurde letztmals 2012 Meister, musste sich seither immer gegen den FC Bayern geschlagen geben. BVB-Kapitän Marco Reus hofft, dass sich dies endlich ändert.

Marco Reus träumt mit Borussia Dortmund von seiner ersten Meisterschaft. Der 32-Jährige sieht seine Truppe gut gerüstet, um Platz eins dem FC Bayern strittig zu machen. “Wir haben den Kader, um Deutscher Meister zu werden, den Pokal zu gewinnen und in der Champions League weiterzukommen”, wird Reus von der “Bild”-Zeitung zitiert.

Der Kapitän der Schwarzgelben betonte: “Jeder Einzelne muss konstanter sein. Da haben wir in den letzten Jahren noch Luft nach oben gezeigt. Natürlich braucht es auch Glück. Aber das können wir uns mit Leidenschaft und Herz erarbeiten.” Der FC Bayern wird gegen eine BVB-Meisterschaft jedoch etwas einzuwenden haben, will der Rekordmeister seine zehnte Schale in Folge.

adk 25 Juli, 2021 17:26