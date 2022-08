Trotz Süle-Ausfall: Manuel Akanji spielt für BVB-Trainer Edin Terzic keine Rolle

Borussia Dortmund muss zum Bundesliga-Auftakt und wohl auch in den kommenden Wochen auf Neuzugang Niklas Süle verzichten. Dennoch denkt BVB-Trainer Edin Terzic beim Ersatz nicht an Manuel Akanji.

Der Schweizer Nati-Verteidiger wird bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend vom Dortmunder Trainer mit keinem Wort erwähnt, als es darum geht Süle-Alternativen aufzuzeigen. Stattdessen nennt Terzic andere Optionen: “Wir können auch so mit einer Dreierkette spielen, haben in Coulibaly oder Can etwa Optionen. Da haben wir überhaupt keine Bauchschmerzen.” Akanji spielt in den Überlegungen vorderhand keine Rolle. Ob er es in den Kader schafft, ist ungewiss. Beim Pokal-Auftakt vor Wochenfrist war dies nicht der Fall.

Der Grund für die Ausbootung sind die Wechselpläne des 27-Jährigen. Noch in der vergangenen Saison war Akanji in der zentralen Abwehr gesetzt und auch ein absoluter Leistungsträger. Eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus hat er bisher aber abgelehnt.

