Hoffenheim signalisiert Verkaufsbereitschaft bei Tabakovic

Die TSG Hoffenheim ist grundsätzlich offen für einen festen Wechsel von Haris Tabakovic zu Borussia Mönchengladbach. Der Stürmer hat bei seinem Stammverein keine Zukunft mehr.

Wie «Sport Bild» berichtet, fordert der Bundesligist eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro. Dieser Betrag entspricht in etwa den Kosten, die Hoffenheim im Sommer 2024 inklusive Bonuszahlungen an Hertha BSC überwiesen hatte.

Ein Abschluss ist allerdings noch nicht in Sicht. Die Gespräche über einen dauerhaften Transfer verlaufen derzeit schleppend, da laut «SPORT BILD» mehrere Bedingungen erfüllt werden müssten, bevor es im Sommer zu einer Einigung kommen kann. Gladbach hatte für die laufende Leihe bereits eine Gebühr von rund 750.000 Euro gezahlt. Der Marktwert des Stürmers liegt aktuell bei etwa drei Millionen Euro.