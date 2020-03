Liverpool-Coach Jürgen Klopp jagt 3 Bundesliga-Stars

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat drei Stars aus der Bundesliga im Blick, um die sich der Klub im Sommer bemühen soll.

Der Reds-Trainer schaut weiterhin genau hin, was in seiner Heimat und in der Bundesliga läuft. Laut “Mirror” hat Klopp drei Profis identifiziert, die den FC Liverpool weiterbringen könnte: Den Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria von Gladbach, Leverkusens Flügelstürmer Leon Bailey und Leipzigs Stürmer Timo Werner.

Bei allen dreien sind voraussichtlich Ablösesummen im mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbereich fällig. Zudem gibt es grosse Konkurrenz von anderen Topklubs, die sich ebenfalls für die Topspieler interessieren. Die Reds könnten im Hinblick auf den Sommer trotzdem Transferoffensiven starten.

psc 18 März, 2020 11:56