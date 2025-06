Lucien Favre erfährt grosse Ehre durch die Gladbach-Fans

Der Schweizer Trainer Lucien Favre erhält von den Fans seines Ex-Klubs Borussia Mönchengladbach eine grosse Auszeichnung.

Diese haben den 67-jährigen Romand nun nämlich zum besten Trainer des Vereins seit der Jahrtausendwende gewählt. Bei der Umfrage der "Bild" haben rund 15'000 Leser teilgenommen. Lucien Favre wurde mit 59 Prozent der Stimmen klar zum besten Coach gewählt. Auf Platz 2 folgt Hans Meyer mit "nur" 16 Prozent.

Favre stand zwischen 2011 und 2015 an der Seitenlinie der Fohlen und formte die Mannschaft von einem Abstiegskandidaten zum Europacup-Teilnehmer. Gegenüber "Blick" sagt er zu seiner Wahl: "Ein schönes Ergebnis. Ich habe gute Erinnerungen und immer noch Kontakt mit Gladbach – zum Beispiel mit Präsident Rainer Bonhof."

Am 1. August feiert der Traditionsklub sein 125-jähriges Jubiläum. Auch einige Schweizer konnten sich in den vergangenen Jahrzehnten in die Geschichtsbücher des Vereins schreiben.

psc 20 Juni, 2025 11:15