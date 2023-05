Abgang fix: Almamy Touré verlässt die Eintracht

Der malische Abwehrspieler Almamy Touré verlässt Eintracht Frankfurt nach viereinhalb Jahren definitiv.

Der Bundesligist bestätigt den anstehenden Abschied des 27-Jährigen. "Almamy hat in den vergangenen Jahren viel mit der Eintracht erlebt und man konnte sich immer auf ihn verlassen, wenn er gebraucht wurde. Für immer wird natürlich der Triumph in Sevilla in Erinnerung bleiben, wo er auch auf dem Platz stand und seinen Beitrag geleistet hat."

Verletzungsbedingt verpasste Touré einen Grossteil der aktuellen Saison.

🦅ℹ️

Eintracht Frankfurt und Almamy Touré gehen nach der Saison 2022/23 getrennte Wege: Der Vertrag des 27-jährigen Defensivspielers läuft aus und wird nicht verlängert.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 25, 2023

psc 25 Mai, 2023 11:39