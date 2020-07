Adi Hütter: Verlängerung in Frankfurt ist keine Formsache

Eintracht Frankfurt würde den Vertrag mit Trainer Adi Hütter gerne verlängern. Reine Formsache ist dies allerdings nicht.

Zum Auftakt der Vorbereitung für das Euorpa League-Achtelfinal-Rückspiel in der kommenden Woche spricht der 50-jährige Österreicher auch über seine Vertragssituation. Derzeit ist er noch für eine weitere Saison bis Juni 2021 gebunden. Die Gespräche laufen und gehen weiter. “Wir müssen die Köpfe schon noch mal ein bisschen zusammenstecken”, kündigt Adi Hütter im “kicker” an und ergänzt: “Ich habe immer betont, dass ich mich in Frankfurt sehr wohlfühle. Das heisst aber noch lange nicht, dass die Verlängerung nur eine Formsache ist. Wir müssen noch ein paar Dinge klären und besprechen.”

Hütter scheint vor allem bezüglich Kaderplanung gewisse Anspräche zu stellen: “Ich möchte eine schlagkräftige Mannschaft haben.” Letztlich ist aber zu erwarten, dass die Gespräche erfolgreich sein werden.

psc 30 Juli, 2020 10:34