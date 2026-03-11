SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Eintracht Frankfurt hat Zukunft von Leihstürmer Kalimuendo bereits entschieden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 11:20
Eintracht Frankfurt ist mit den Leistungen von Leihstürmer Arnaud Kalimuendo zufrieden und will den Franzosen über diese Saison hinaus halten.

Der 24-Jährige stiess Anfang des Jahres von Nottingham Forest zum Bundesligisten und hat sich im Angriff gleich einen Fixplatz erobert. In bislang zehn Bundesligaspielen sind ihm drei Treffer geglückt. Laut «Sport Bild» wollen die Eintracht-Bosse Kalimuendo fix verpflichten.

Dabei gibt es jedoch das «Problem» Ablöse. Es besteht eine Kaufoption in Höhe von 27 Mio. Euro. Diese könnte Sportvorstand Markus Krösche und Co. jedoch zu hoch sein. Die Verantwortlichen werden mit den Nottingham-Bossen in Kontakt treten und versuchen, den Preis zu drücken.

Sollte Kalimuendo in Frankfurt bleiben, erhielte er einen Vertrag bis 2031. Dieser ist bereits ausgehandelt worden. Der Mittelstürmer genoss seine Ausbildung einst bei Paris St. Germain und lief in Frankreich auch schon in Lens und für Stade Rennes auf.

