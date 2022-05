Hier steigt die grösste Eintracht-Party zum Europa League-Sieg

Eintracht Frankfurt hat sich am Mittwochabend in Sevilla zum Europa League-Sieger gekrönt. Für die Hessen ist es der erste europäische Titel seit 42 Jahren. Die Metropole steht Kopf.

Tausende Schlachtenbummler nahmen den Weg nach Sevilla auf, wo sich die Eintracht im Penaltyschiessen gegen die Rangers durchsetzt. Die grösste Partie steigt aber beim Public Viewing im Deutsche Bank Park in Frankfurt und anschliessend in der Stadt. Der Jubel kennt keine Grenzen. Hauptschauplatz ist der Römerberg, der Frankfurter Rathausplatz. Dort, wo am Donnerstagabend gegen 19 Uhr die Mannschaft vor mehr als hunderttausend Fans empfangen wird, werden zahlreiche Bengalos gezündet. Die Daheimgebliebenen feiern die ganze Nacht – Autokorsos inklusive. Es sind unglaubliche Bilder, die sich da abspielen.

psc 19 Mai, 2022 09:26