José Mourinho rastet in Tiefgarage aus - jetzt droht ihm Ärger

José Mourinho tobt nach dem verlorenen Europa League-Final mit der AS Roma gegen das Schiedsrichter-Team um Anthony Taylor. In einer Tiefgarage lässt der Portugiese seiner Wut freien Lauf.

Einmal mehr wütet der 60-Jährige gegen die Unparteiischen. Der Engländer Anthony Taylor habe einen spanischen Hut getragen, meint Mourinho nach dem Elfmeterkrimi gegen Sevilla, den die Giallorossi am Mittwochabend in Budapest verloren haben. Verschiedene Entscheidungen des Unparteiischen haben "The Special One" offensichtlich nicht gefallen.

Nach dem Schlusspfiff kommt es in der Tiefgarage der Puskas Arena zum Eklat: "Ihr seid eine verdammte Schande", schreit Mourinho in Richtung der Schiedsrichter, die offenbar anwesend waren.

Die UEFA wartet nun erst einmal den Bericht von Taylor ab. Möglicherweise leitet sie im Anschluss ein Verfahren gegen den Roma-Coach ein.

psc 1 Juni, 2023 10:17