FC Basel landet nächsten Heimsieg in der Europa League

Der FC Basel kommt im zweiten Heimspiel in der Europa League zum zweiten Sieg. Der FCSB aus Bukarest wird mit 3:1 bezwungen. Einmal mehr ist Xherdan Shaqiri die grosse Figur.

Der 34-Jährige steuert zwei Treffer und einen Assist zum Arbeitssieg bei. Die Bebbi können während beinahe 80 Minuten in Überzahl spielen, schaffen die Siegsicherung aber erst in den Schlussminuten. Dies obwohl Shaqiri das Heimteam bereits in der 19. Minute in Führung bringt. Die Rumänen wehren sich aber auch in Unterzahl lange Zeit gegen die Niederlage und gleichen nach einer knappen Stunde sogar aus. Shaqiri in der 73. Minute mit einem Abstauber und Joker Ibrahim Salah in der 89. Minute sorgen dafür, dass der FCB zu den wichtigen drei Punkten kommt.

Mit sechs Zählern aus vier Spielen bleibt der FCB auf Kurs in Richtung Qualifikation für die K.o.-Phase. Nach der Länderspielpause geht es in diesem Wettbewerb Ende November auswärts beim KRC Genk weiter.

Peter Schneiter 6 November, 2025 20:47