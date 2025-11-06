Johan Manzmabi erreicht in Freiburg den nächsten Meilenstein

Der Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi ist weiterhin auf Erfolgskurs und schafft für seinen Klub SC Freiburg die nächste Premiere.

Beim 3:1-Sieg in Nizza trifft der 20-Jährige erstmals im Europacup: Die Freiburger müssen in Südfrankreich zunächst einen Rückstand hinnehmen, da der Ex-Basler Kevin Carlos seine Farben in der 25. Minute in Führung bringt. Nur vier Minuten später gelingt Manzambi aber der Ausgleich. Dabei profitiert der Schweizer von einem Fehler im Aufbauspiel von Nizza und einem Ballgewinn von Teamkollege Yuito Suzuki, der ihm den Ball im Strafraum zuspielt.

Freiburg dreht in der Folge komplett auf und erzielt noch zwei weitere Treffer zum Sieg.

Mit Simon Sohm von der AC Fiorentina ist noch ein zweiter Schweizer Legionär in der Europa League erfolgreich: Er trifft bei der 1:2-Niederlage in Mainz zur Führung der Toskaner, die jedoch nicht bis zum Ende hält.

Peter Schneiter 6 November, 2025 22:31