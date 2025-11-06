YB geht nach nächstem Bärendienst von Gigovic bei PAOK unter

Mittelfeldspieler Armin Gigovic fliegt nach dem Platzverweis gegen den FC Basel am vergangenen Wochenende auch in der Europa League vom Platz. Diesmal mit glatt rot.

Und das bereits in der 5. Minute. Sein Einsteigen beim Auswärtsspiel bei PAOK ist rüde, aber wie schon am vergangenen Wochenende will er den Gegenspieler eigentlich nicht abräumen. Er tritt ihm aber auf den Knöchel und fliegt nach VAR-Konsultation wegen groben Foulspiels vom Platz.

Die Berner stehen damit in Saloniki während 85 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Platz.

In der ersten Halbzeit lassen sie sich davon wenig anmerken. Im zweiten Umgang macht sich der grosse Kräfteverschleiss dann allerdings brutal bemerkbar: Zwischen der 54. und 76. Minute fallen ganze vier Treffer für PAOK.

YB steht in der Europa League nach vier Spielen wie der FC Basel mit sechs Punkten da. Die verbleibenden Gegner sind happig: Aston Villa, Olympique Lyon, OSC Lille und der VfB Stuttgart. Das negative Torverhältnis könnte auch ein Faktor sein.

Peter Schneiter 6 November, 2025 22:44