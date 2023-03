PSV-Fan erhält nach Attacke auf Sevilla-Goalie 40 Jahre Stadionverbot

Nach seiner rüden Prügelattacke gegen Sevillas Goalie Marko Dmitrovic wird ein PSV-Fan mit einem 40-jährigen Stadionverbot belegt.

Die Attacke ereignete sich am 23. Februar bei de Europa League-Playoffs zwischen der PSV Eindhoven und dem FC Sevilla. Ein 20-jähriger PSV-Supporter stürmte in der 92. Minute auf das Spielfeld und ging auf Dmitrovic los. Wie der Eredivise-Klub bekanntgibt, darf der Fan in den nächsten 40 Jahren das Stadion in Rotterdam nicht mehr betreten.

Der Supporter ist alles andere als ein Unbekannter. In der Vergangenheit wurden bereits zwei Stadionverbote gegen ihn erlassen. Wegen eines solchen hätte er gegen Sevilla auch gar nicht in der Arena sein dürfen. Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben ebenfalls Ermittlungen aufgenommen. Er wurde bereits zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt, ein Monat davon ist auf Bewährung ausgesetzt.

psc 21 März, 2023 16:35