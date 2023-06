Nach Schiri-Schelte: UEFA leitet Verfahren gegen Mourinho ein

Die UEFA eröffnet nach dem Europa League-Finale, das Sevilla im Penaltyschiessen gegen die AS Roma gewann, unter anderem gegen Roma-Coach José Mourinho ein Disziplinarverfahren ein.

Der 60-Jährige wütete insbesondere nach Apfiff gegen den englischen Schiedsrichter Anthony Taylor und betitelte diesen in der Tiefgarage der Puskas Arena in Budapest als "Schande". Ein entsprechendes Video kursiert in den sozialen Medien. Wegen Beleidigungen gegen den Unparteiischen droht Mourinho nun eine Strafe oder gar Sperre durch die UEFA.

Der europäische Verband hat ausserdem auch Verfahren gegen die beiden involvierten Vereine eingeleitet. Dabei geht es um diverse Verfehlungen, unter anderem das Abbrennen von Feuerwerk und das unangemessene Verhalten der Teams.

psc 2 Juni, 2023 17:10