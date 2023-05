Kehrtwende bei Daichi Kamada: Napoli mit guten Chancen

Nachdem zunächst Borussia Dortmund als möglicher Abnehmer für Daichi Kamada galt und sich im Anschluss scheinbar Benfica in die Pole Position hievte, darf sich nun Napoli gute Chancen auf eine Verpflichtung des japanischen Spielmachers ausrechnen.

Der 26-jährige Offensivspieler verlässt Eintracht Frankfurt im Sommer ablösefrei. Laut «areanapoli.it» hat sich der frisch gebackene italienische Meister Napoli in Stellung gebracht und Kamada ein Angebot unterbreitet.

Und der Nationalspieler soll von der Idee, künftig in der Serie A auflaufen zu können, angetan sein. Napoli könnte in der kommenden Spielzeit also auf Kamada zählen.

psc 9 Mai, 2023 08:59